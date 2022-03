E19 fermée à Hensies vers la France

Un accident impliquant plusieurs camions s’est produit sur l’E19 Mons-Valenciennes, peu après de poste frontière de Hensies !

La chaussée est fermée vers la France ( Update 16h15 )

Déviations : - soit prendre la E42 à hauteur de HAUTRAGE et suivre la direction LILLE - soit quitter l'autoroute à hauteur de MONS et emprunter la N51 vers QUIEVRAIN (traversée interdite +7,5T) ou le R5 vers MAUBEUGE. Files sur l'E19 entre Mons et Hautrage sur 2 km - files sur l'E42 depuis Saint-Ghislain en direction de Tournai sur 6 km + 15 minutes