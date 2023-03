E19 : après de grosses perturbations, la chaussée est libérée à Houdeng-Goegnies

Un accident impliquant plusieurs camions (3) s’est produit sur l’E19 Mons-Bruxelles au km 41 à hauteur d’Houdeng-Goegnies.

12h47 : + 11 km de files + 10 minutes vers Bruxelles

12h14 : chaussée dégagée, les files commencent à se résorber

10h35 : Deux bandes libres, ça commence à rouler. Il reste des files sur 11km avec 1heure perdue vers Bruxelles.

10h23 : On relève une circulation quasi à l'arrêt sur 9.5 km (+ 2h30)

9h16 : CHAUSSEE FERMEE vers Bruxelles

On relève une circulation quasi à l’arrêt avec des files sur 7.5 km, les automobilistes perdent approximativement 1 heure vers la capitale. Une déviation est mise en place via la sortie 21 "LE ROEULX" ensuite via la N55 vers Le Roeulx, la N6 vers Braine-Le-Comte, La N57 vers Ecaussinnes, A501 à Familleureux vers Bois-d'Haine pour reprendre ensuite l'E42/A15 vers Liège.

