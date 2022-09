E19 à l'arrêt vers Mons : camion en ciseau à Thieu

Un camion est en ciseau depuis 5h40 ce matin à Thieu sur l'E19 vers Mons. Il a perdu une partie de son chargement, il s'agit d'une sorte de boue gluante et glissante. La protection civile procéde au nettoyage de la chaussée sur 1 km. Le passage est difficile et se fait uniquement via la bande de gauche vers la France.

La circulation est à l'arrêt sur 6 km sur l'E19 depuis Familleureux et depuis Chapelle-lez-herlaimont sur l'E42 venant de Namur.

Pour le trafic en transit vers la France, il est conseillé d'emprunter l'A54-E19-E429 puis l'E42 vers Mons.

Pour les automobilistes, la Police Fédérale conseille d'emprunter l'A501vers Familleureux, puis la N57b vers Soignies et enfin la N6 vers Mons.