E19 à l'arrêt vers la France : le nettoyage est en cours à Thieu

Un camion est en ciseau depuis 5h40 ce matin à Thieu sur l'E19 vers Mons.

Il a perdu une partie de son chargement, il s'agit d'une sorte de boue gluante et glissante sur 1 km. La protection civile va procéder au nettoyage de la chaussée. Le passage est difficile et se fait uniquement via la bande de gauche vers la France.

La circulation est à l'arrêt sur 6 km sur l'E19 depuis Familleureux et depuis Chapelle-lez-Herlaimont sur 10 km sur l'E42 venant de Namur. Un accident supplémentaire s'est produit après l'échangeur de Familleureux impliquant un camion et une voiture.

Pour le trafic en transit vers la France, il est conseillé d'emprunter l'A54-E19-E429 puis l'E42 vers Mons.

Pour les automobilistes, la Police Fédérale conseille d'emprunter l'A501vers Familleureux, puis la N57b vers Soignies et enfin la N6 vers Mons.

A 10h, la Police nous informe que le nettoyage est en cours.