E.T. l’extraterrestre fête ses 40 ans en duplex avec James Deano dans Le Grand Cactus

Il y a 40 ans sortait sur nos écrans un film qui allait marquer petits et grands. Il s’agit de "E.T. l’extraterrestre" de Steven Spielberg. C’est l’histoire d’un alien qui se perd sur notre planète et qui se lie d’amitié avec un petit garçon. Pour son anniversaire, James Deano est parti à la rencontre du plus célèbre des aliens. Sur place, il a également rencontré d’autres personnages provenant d’une autre galaxie… Comme Jean-Claude Marcourt, l’ex-président du Parlement wallon.