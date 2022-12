E.T. l’extra-terrestre a 40 ans

Le 26 mai 1982, au Festival de Cannes on a pu y découvrir, en soirée de clôture, "E.T., l’extraterrestre", l’un des plus beaux films de l’Histoire du Cinéma. Quelques mois plus tard, en décembre, le grand public découvrait E.T. 40 ans plus tard, La Trois vous propose de redécouvrir ce chef-d'œuvre dans un documentaire émouvant.

E.T. téléphone maison !

Dix-sept lettres pour une réplique culte. Une punchline synonyme d’émotions, de joies, de peines, de rires et d’aventures. Une phrase dite par l’un des héros les plus touchants de l’Histoire du Cinéma, cet extraterrestre abandonné par les siens sur terre qui trouve refuge chez Elliot. L’alien E.T. devient son meilleur ami. Une amitié sans faille, solide, jusqu’à la mort (oups, désolé pour le spoil). Une amitié qui ne déplace peut-être pas les montagnes mais qui fait voler les BMX (le modèle Kuwahara vu dans le film a longtemps été très recherché et prisé par la génération X, les quadras et quinquas d’aujourd’hui). C’est du pareil au même.