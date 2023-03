"E.T Haaland", "Historique" : la presse internationale abasourdie par le récital d’Erling Haaland

Et dire que certains avaient osé remettre en cause son niveau ces derniers jours. En légère perte de vitesse en Premier League où il n’a marqué "que" trois buts sur ses cinq derniers matches, Erling Haaland a fait taire tous ses détracteurs l’espace d’une nuit, lors de laquelle il aura piétiné Leipzig à lui tout seul et écrit une grosse page d’histoire de la Ligue des Champions. Il devient en effet le 3e joueur à inscrire un quintuplé dans l’histoire de la compétition après Lionel Messi (2012, face au Bayer Leverkusen) et Luis Adriano (2014, contre Bate Borisov). Forcément, ce mercredi matin, la presse internationale est sous son charme. Pour ne pas dire abasourdie par ses performances…

Jamais avare en titres chocs, l’Equipe ne déroge pas à sa ligne éditoriale puisque ce matin, le quotidien français titre "E.T Haaland" en référence à la performance dantesque du Norvégien. Mieux encore, Haaland devient le 16e joueur à obtenir la rarissime note de 10/10 pour son match : "Tout simplement monstrueux. Haaland est un extra-terrestre qui réalise une saison exceptionnelle à City. Sans donner l’air d’y toucher, il plante un quintuplé historique puis se fait remplacer à l’heure de jeu, acclamé par tout le stade." écrit l’Equipe.

Mise K.O par un seul homme, la presse allemande ne peut, elle aussi, que s’incliner face à une pareille performance. "Un Haaland puissance 5 propulse City en quarts au détriment d’un Leipzig dévasté" titre par exemple Kicker. De son côté, Bild y va d’un titre laconique mais qui en dit finalement beaucoup : "Historique !" et "Galactique" titre le quotidien allemand.