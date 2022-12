E.T. fête ses 40 ans: retour sur un phénomène qui a changé la face du monde

Il y a 40 ans, Steven Spielberg donnait naissance à l'un des personnages les plus sympathiques de la culture populaire mondiale. Il révolutionnait le cinéma de science-fiction (et le sous-genre du film d'extraterrestres), signait ce qui fût longtemps le plus gros succès de l'histoire du septième art et, dans le même temps, livrait son film le plus personnel, le plus intime et son plus grand chef-d'œuvre.

Grâce à une subtile combinaison d'images du film, d'images d'archives et d'interviews du réalisateur, c'est à la fois l'histoire d'un blockbuster et celle d'un réalisateur de génie qui se tissent sous nos yeux pour former un double portrait.