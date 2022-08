"E.T." et la musique de John Williams, une place à part dans nos cœurs d'enfants

Le père de John Williams était percussionniste professionnel. John commencera le piano à l’âge de sept ans. A dix-neuf ans, il rejoindra l’US Air Force, où il sera pianiste, joueur de cuivre et arrangeur, tout en dirigeant la fanfare.

Une fois son service militaire terminé, il passera par New-York pour parachever sa formation de pianiste. Il retournera à Los Angeles au début des années 60 pour y entamer une carrière au cinéma. Il sera d’abord pianiste de studio et orchestrateur de musiques de film.

Dans E.T., sa partition évolue de la peur à l’émerveillement, jusqu’à cette épique poursuite entre les policiers qui veulent appréhender E.T. et les gamins qui s’enfuient avec E.T. à vélo. Une cavalcade qui se terminera par un envol magique et une course mémorable de BMX dans les cieux.

La bande originale de E.T. remporte de multiples récompenses. Tout comme Les dents de la mer et Star Wars. Mais E.T. a gardé et gardera toujours une place à part dans nos cœurs d’enfants.