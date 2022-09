E-sport : la LouvardGame, c’est ce week-end à Charleroi !

Ce seront environ 80 équipes amateurs, semi-professionelles et professionnelles qui seront présentes sur place pour s’affronter sur 3 tournois différents, chacun ayant son jeu : CS : GO, Rainbow Six Siege et enfin Dota 2. Ces équipes seront encouragées par un public de 200 à 300 personnes, ce qui en fait, techniquement, la plus grande LAN du plat pays qu’est le nôtre.

En termes de récompenses, les cashprizes pour les équipes gagnantes seront de 12.000€ ! De quoi motiver les différentes équipes qui feront tout pour gagner.