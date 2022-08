E-sport : Des joueurs japonais brisent les clichés sur le handicap

Selon lui, le terme "e-sport" aide à être pris au sérieux, donnant une image de compétition, et pas seulement celle de "gens qui jouent aux jeux vidéo". Beaucoup pensent que l’e-sport apparaîtra un jour aux Jeux olympiques et paralympiques, mais "il n’y a pas besoin de distinguer les gens qui ont un handicap et ceux qui n’en ont pas dans l’e-sport", affirme M. Kato. "Que vous soyez en fauteuil roulant ou non, ce sont les mêmes règles et les mêmes compétitions".