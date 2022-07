E-Prix de New York : Antonio Félix da Costa s'impose devant Stoffel Vandoorne, de retour en tête du Championnat du Monde de Formule E

Le portugais Antonio Félix da Costa (DS Techeetah), qui s'était élancé depuis la pole position, a remporté ce dimanche le deuxième E-Prix de New York, douzième des seize épreuves de la saison 8 du Championnat du Monde de Formule E.

Stoffel Vandoorne (Mercedes-EQ Formula E Team), quatrième du premier des deux E-Prix de New York samedi malgré un crash sous le déluge, a réalisé une très belle course et est remonté de la cinquième à la deuxième place, ce qui lui permet de retrouver le podium et la tête du Championnat du Monde avec 155 points, soit onze de plus que le Suisse Edoardo Mortara (Venturi Racing), malheureux ce week-end.

Mitch Evans (Jaguar Racing), troisième, se hisse à la troisième position (139 points) à seize longueurs de son rival - et ami - belge. Jean-Eric Vergne (DS Techeetah) est celui des quatre candidats au titre qui a le plus souffert à New York : voilà le Français (128 points) relégué à 27 longueurs de Stoffel Vandoorne.