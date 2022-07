E-Prix de Marrakech : Antonio Félix da Costa en pole position, Stoffel Vandoorne vingtième sur la grille de départ (Direct vidéo 17h45)

Stoffel Vandoorne (Mercedes-EQ Formula E Team) prendra ce samedi le départ de l'E-Prix de Marrakech, dixième épreuve de la saison 8 du Championnat du Monde de Formule E, avec l'ambition de limiter la casse avant les trois double-header (New York, Londres et Séoul) au programme cet été.

Présent dans le Groupe A des qualifications ce samedi matin, Stoffel Vandoorne a été victime de problèmes de freins et a bloqué les roues de sa Silver Arrow 02 à plusieurs reprises. Le pilote belge a réalisé le onzième et dernier temps et s'élancera depuis une lointaine vingtième place sur la grille de départ de l'E-Prix de Marrakech.

La pole position est revenue au Portugais Antonio Félix da Costa (DS Techeetah), qui a battu en finale le Suisse Edoardo Mortara (Venturi Racing).

Extrêmement régulier cette saison (huit fois dans les points, cinq fois sur le podium, vainqueur à Monaco), Stoffel Vandoorne (121 points) est depuis plusieurs semaines le leader du Championnat du Monde, mais l'écart avec ses principaux adversaires s'est réduit à Jakarta il y a un mois.

Ils sont trois à pouvoir lui ravir les commandes ce week-end : Jean-Eric Vergne (DS Techeetah), 116 points, Edoardo Mortara (Venturi Racing), 114 points, et Mitch Evans (Jaguar Racing), 106 points. Sauf énorme surprise, le titre devrait se jouer entre ces quatre pilotes.

Lors du dernier E-Prix de Marrakech, le 29 février 2020, les trois rivaux de Stoffel Vandoorne avaient tous terminé dans le Top 6, alors que SV avait dû se contenter de la quinzième place.