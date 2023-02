E-Prix d’Afrique du Sud : Da Costa, parti 11e remporte la course dans le dernier tour

Cet E-Prix d’Afrique du Sud aura connu pas mal de rebondissements et pas mal de leaders tout au long de la course. La course aura aussi vu le leader du championnat Werhlein faire la mauvaise affaire avec un abandon. Si Jean-Eric Vergne était leader jusqu’au dernier tour, Da Costa, dans une superbe manœuvre, remporte la course. Parti 11e, il a fait une remontée spectaculaire. Stoffel Vandoorne termine à la 7e place.

Sacha Fenestraz prend le meilleur départ et confirme sa pole devant Günther et Cassidy. Vandoorne a perdu une place et est 13e. Et rapidement, Werhlein est pris dans un accident avec Buemy. Le leader du championnat doit abandonner et la safety car monte en piste. Eduardo Mortara est lui aussi out juste après, sans lien avec l’accident.

La course reprend et c’est Günther qui reprend la tête à Fenestraz qui perd encore une place par Cassidy. Ce même Cassidy prend la tête au 11e tour.

Peu de changement, mais au 21 tour Günther fait un tout droit et abandonne. Cassidy est toujours en tête devant Fenestraz et Da Costa. Vandoorne est 7e. La course passe à ce moment-là sous drapeau jaune.

Il ne reste que 6 tours et Da Costa, 11e sur la grille de départ, prend la tête de la course et passe Cassidy qui perd une place plus loin au profit de Vergne.

Au 28e tour, c’est un nouveau changement de leader avec cette fois Jean-Eric Vergne en tête. Et alors qu’on croit la course finie, Da Costa va, dans une dernière manœuvre au dernier tour, dépasser le Français, résister et s’imposer dans cet E-Prix. Stoffel Vandoorne prend la 7e place finale.

Au classement général, Werhlein est toujours leader, mais voit les autres concurrents se rapprocher.