E-influence ou le trouble jeu des cabinets de conseil spécialisés dans la création de contenu valorisant, notamment sur Wikipédia

Bernard Arnault, EDF, le Tchad ou encore le Kazakstan… voilà la liste non-exhaustive des clients d’Avisa Partners. Ce cabinet de conseil spécialisé en cybersécurité et relations publiques est payé pour créer du contenu valorisant. Il tente aussi d’effacer les critiques ou les passages mettant en cause l’intégrité d’un de ses clients. Dans le jargon communicationnel, c’est ce que l’on appelle l’e-influence.

La pratique est très répandue et se veut discrète mais dernièrement Avisa Partners - trop gourmand peut-être - s’est fait prendre le doigt dans le pot. Le groupe parisien - qui a aussi des bureaux à Bruxelles - a allégrement modifié les pages Wikipédia de Bernard Arnault, patron de LVMH, et de ses fils. Tant et si bien que des soupçons dans la communauté des contributeurs français à l’encyclopédie en ligne ont commencé à apparaître. Une première phase d’enquête a alors été ouverte. Elle a permis de vérifier les adresse IP des comptes soupçonnés. Parmi eux, au moins deux utilisaient des serveurs mandataires : ils permettent de vandaliser anonymement. Les comptes identifiés proviennent du même point d’accès et ils ont bel et bien été rattachés à l’agence Avisa Partners.