e-commerce : les achats en ligne ont de plus en plus la cote en Belgique

Tous les services vendus en ligne n’ont pas souffert de la pandémie. Certains ont même eu tendance à se développer en 2020-2021. On peut penser par exemple aux abonnements pour les services de musique ou de vidéos en ligne. Les sites de rencontres aussi. Et une tendance : les services financiers. Ils commencent à se développer en ligne. C’est le cas par exemple de Yago, un courtier en assurances 100% digital. "On a aujourd’hui 8000 clients et 15.000 contrats, résume Hugues Bocquet, le co-CEO de Yago, et on veut passer d’ici cinq ans à plus de 100.000 clients. Aujourd’hui, notre historique nous rend confiants puisqu’en gros, on a fait 900% de croissance en trois ans. Donc, on a une vraie traction commerciale ".

900% de croissance en trois ans… Mais c’est vrai qu’en commençant de zéro, les chiffres sont toujours plus impressionnants. Cela dit, l’objectif qui consiste à passer de 8000 à 100.000 clients assurés en ligne en cinq ans, paraît énorme. De fait, c’est énorme. Mais il faut aussi dire que le potentiel est immense parce que le marché des assurances en ligne en Belgique est encore très réduit.