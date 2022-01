E-Bike Trip : la solution " clé en main " pour des randonnées à vélo électrique

Actuellement, Pascaline propose quatre circuits thématiques qu’elle a construits de A à Z. " J’ai dû faire ces circuits au moins 50 fois. Je les connais par cœur. C’est mon côté perfectionniste et maternant " dit-elle en riant. La route des familles se veut particulièrement accessible avec ses 130 kilomètres et passe du côté des grottes et du parc animalier de Han-sur-Lesse, du domaine de Chevetogne ou de la plus petite ville du monde, Durbuy et de son parc d’aventure. La route des trappistes est plus ambitieuse avec ses 350 kilomètres : elle relie les trois abbayes trappistes wallonnes – Rochefort, Orval et Chimay. Originaire de Profondeville, Pascaline se devait aussi de créer un circuit dédié spécifiquement au Namurois : ces 100 km vous font découvrir la vallée de la Meuse, Sosoye, le château de Vêves, Namur ou Dinant. " C’est mon coup de cœur ! Je suis de Namur et c’était important pour moi de mettre en avant tout ce patrimoine. Pour tous les circuits, je noue d’ailleurs des collaborations avec des acteurs du tourisme local : des gîtes, des restaurants, des producteurs locaux…"

En plus de ces parcours construits sur plusieurs jours, la jeune entrepreneuse propose trois routes d’un jour (Profondeville-Maredsous, Profondeville-Crupet, Maredsous-Dinant). " Ces balades entre 25 et 50 km se veulent gourmandes, car on peut se poser dans des guinguettes ou à l’Abbaye de Maredsous par exemple. " Passionnée par le vélo, Pascaline continue d’ailleurs de travailler d’arrache-pied sur des nouveaux circuits. " La route de la vallée de la Molignée est en construction… Puis, pour le moment, je suis en plein réparage du côté des Lacs de l’Eau d’Heure ! " conclut-elle.

Plus d’informations sur le site internet de E-Bike Trip

Cet article a été écrit en juin 2021, mis à jour en janvier 2022.