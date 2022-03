Dzyuba répond aux critiques de Yarmolenko : "Je suis contre cette guerre mais je n’ai pas honte d’être russe"

Andrey Yarmolenko a vivement critiqué les joueurs russes ce mercredi pour leur silence quant à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. "Dans mon pays, ils tuent des gens, des femmes, des mères, nos enfants. Mais vous ne dites rien, vous ne faites aucun commentaire… Dites-moi, s’il vous plaît, ce qui se passera si vous tous ensemble, unis, montrez au peuple ce qui se passe réellement dans mon pays", avait écrit le joueur de West Ham sur ses réseaux sociaux.

L’ancien capitaine de la sélection russe, Artem Dzyuba était notamment visé par ces propos et a réagi sur ses réseaux : "Je ne voulais pas commenter le sujet des événements en Ukraine. Je ne voulais pas, non pas parce que j’ai peur, mais parce que je ne suis pas un expert en politique. Mais comme toute personne j’ai mon opinion. Puisque l’on me demande de toutes parts mon opinion, je vais la donner. Je suis contre toute guerre. La guerre est une chose effrayante. Mais je suis aussi contre l’agression et la haine humaine qui gagnent chaque jour en intensité. Je suis contre la discrimination au niveau national. Je n’ai pas honte d’être russe".

Le joueur du Zenit regrettait également les sanctions prises à l’égard des sportifs russes, écartés des compétitions, quelles que soient leurs opinions. "Je suis fier d’être russe et je ne comprends pas pourquoi les sportifs doivent souffrir maintenant. Je suis contre le deux poids deux mesures. Pourquoi tout le monde crie que le sport est apolitique mais à la première occasion, quand il s’agit de la Russie, ce principe est complètement oublié ?", expliquait le géant russe.

"Je répète, la guerre fait peur. Dans les situations stressantes, les gens montrent leur vrai visage. Combien de malice, de saleté et bile ont été craché sur tous les Russes, indépendamment de leur position et de leur profession. Ces milliers de personnes qui écrivent des insultes et des menaces, faites la queue ! C’est doublement étrange d’entendre tout cela de la part de gens à qui la Russie a beaucoup donné dans leur vie. Tout cela ne fait que créer encore plus de négativité. La guerre prendra fin mais les relations humaines resteront. Et il ne sera pas possible de remonter en arrière. Gardez ceci en tête", ajoutait encore l’attaquant.

Il a terminé par un petit message personnel pour Mykolenko, autre joueur ukrainien à l’avoir attaqué sur les réseaux sociaux : "A certains collègues qui s’assoient sur leur cul dans des manoirs en Angleterre et disent des choses vilaines, on ne peut pas être offensé par ça, on comprend tout ! Paix et bonté à tout le monde !".