Dystinct, le chanteur belgo-marocain dont le morceau "Ghazali" est devenu l’hymne des Lions de l’Atlas en Coupe du Monde

Première question toute simple : comment expliquer ce succès de "Ghazali" que vous chantez avec le rappeur belge Bryan MG ?

Pour être honnête, "Ghazali" ne devait pas sortir. Ou plutôt, la chanson devait sortir mais beaucoup plus tard. Mon équipe, mes producteurs, mon manager, insistaient pour qu’on la sorte mais je n’étais pas convaincu du timing. J’avais d’autres chansons dans mon agenda de sortie et "Ghazali", que je chante en dialecte marocain avec un rap en français, était un style différent. Je leur répondais : "Pas tout de suite, pas tout de suite !" Mais ils m’ont convaincu. J’ai dit qu’on verrait ce que ça donne. Elle est donc sortie un peu avant la Coupe du monde de football. Et la suite est devenue de l’histoire. Au final, cela montre que je ne dois pas être trop têtu !

Mais de là à ce qu’elle devienne l’une des chansons de la Coupe du Monde…

En fait, tout a commencé lorsque moi et mon équipe regardions les matches du Maroc en Coupe du Monde et que l’équipe se qualifiait pour les quarts de finale. On était trop heureux, trop contents ! Et puis je me souviens que j’ai regardé mon manager (qui est aussi mon meilleur ami) dans les yeux. Et lui aussi me regardait dans les yeux. Et on a compris ce que l’un et l’autre avaient en tête : partons au Qatar et allons voir un match du Maroc ! J’ai cherché à avoir des tickets et je me suis tourné vers un ami footballeur au sein de l’équipe du Maroc, Ilias Chaïr, qui vient aussi d’Anvers. Il nous a aidés à avoir des places et je l’en remercie. Et nous voilà partis au Qatar !

Et ensuite ?

J’étais au stade. L’ambiance était indescriptible. Et puis après le match et la qualification pour les demi-finales, on me fait parvenir une vidéo du vestiaire du Maroc dans laquelle on voit les joueurs danser et chanter sur ma chanson. Tout est parti du joueur Abdelhamid Sabiri en fait. C’est un fou, lui (rires) ! C’est lui qui a décidé de lancer le mouvement. Alors, sur le moment, quand je vois la vidéo, je ne réalise pas encore l’impact. Mais je constate en tout cas que cette vidéo devient rapidement virale. Ce n’est que le lendemain que je prends conscience de l’ampleur du truc, que "Ghazali" devient en quelque sorte la chanson des Lions de l’Atlas parce que les joueurs dansent dessus et célèbrent leur victoire. Et tout cela arrive la semaine au cours de laquelle je suis au Qatar, pour assister à la Coupe du Monde… C’était indescriptible et totalement inattendu !

La chanson a même été jouée dans les stades avant les matches suivants du Maroc. Ce succès vous a dépassé ?

"Ghazali" a fait son chemin dans le monde arabe. Mais ce que moi j’essaie de faire, c’est de représenter le Maroc de la meilleure manière. Que ce soit lors d’un concert à Genève, au Canada ou à Londres, j’essaie toujours de représenter dignement le Maroc, j’arbore le drapeau de mon pays. Je veux montrer l’image d’un Maroc qui apporte de la joie, des sourires… Et c’est cela qui est le plus beau dans la musique : apporter de la joie et rassembler les gens.

Justement, quelles sont les réactions de votre public quand vous le rencontrez ?

Que de l’amour ! Je suis toujours heureux de retrouver ce public. Ce qui est aussi surprenant, c’est de rencontrer des personnes, par exemple ici en Belgique, qui ne sont pas marocaines, qui ne parlent pas un mot d’arabe et qui chante "Ghazali" en entier. Quand je vois cela, je me dis que cela fait du bien de partager une partie de sa culture.