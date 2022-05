Dyspareunie : tout savoir sur les douleurs lors des rapports sexuels

Chaque cause a son traitement. La sécheresse vaginale peut être améliorée avec l’utilisation d’un lubrifiant adéquat ou d’un traitement hormonal général ou local chez les femmes ménopausées. Les infections/inflammations potentielles – si elles sont bien diagnostiquées – seront traitées.

Le problème de la dyspareunie c’est que bien souvent elle engendre un cercle vicieux : on a eu mal donc on n’a plus envie de faire l’amour, on appréhende voire on se force un peu et du coup c’est encore pire. C’est là qu’il faut savoir entourer la patiente d’autres professionnels comme les sexologues pour désamorcer la spirale négative et "rééduquer" le désir sexuel. Les kinés spécialisés dans le périnée ont aussi un rôle à jouer en duo avec les sexologues dans certains cas de vaginisme.

