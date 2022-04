Dysosmobacter welbionis : la bactérie qui ne sent pas bon !

L’équipe de chercheur.e.s dirigée par Patrice Cani, au Laboratoire Métabolisme et Nutrition, au Louvain Drug Researche Institute (LDRI), a découvert une nouvelle bactérie dans l’intestin, et lui a donné un nom : Dysosmobacter welbionis. " welbionis " fait référence à WELBIO, l’organisme wallon qui a soutenu cette recherche ; " Dysosmo " (qui sent mauvais, en grec) et bacter (bactérie), soit littéralement " la bactérie qui ne sent pas bon " ! En effet, lors de sa culture, cette nouvelle bactérie dégage une odeur particulière. Mais son intérêt pour la santé humaine dépasse largement ce désagrément : en effet, Dysosmobacter welbionis a le potentiel d’agir de façon positive sur l’obésité, le diabète de type 2, l’inflammation (et sur les troubles cardio-vasculaires corrélés au surpoids et au diabète) !