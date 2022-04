Dyson dévoile un casque audio purificateur d’air

On aurait pu croire à un poisson d’avril, mais il n’en est rien. Le premier casque audio de Dyson est bel et bien réel et permet de purifier l’air en plus d’écouter de la musique.

6 ans de recherche

Selon l’entreprise anglaise, le Dyson Zone a nécessité six ans de recherche et plus de 500 prototypes avant de voir le jour. L’objectif de la marque étant de proposer une solution unique, permettant de diminuer à la fois la pollution atmosphérique et la pollution sonore.

Le résultat, pour le moins surprenant, ressemble à un masque que pourrait porter Bane, l’un des grands ennemis de Batman. Difficile en effet d’imaginer son utilisation en rue, mais après deux ans de masques, Dyson a peut-être une carte à jouer.

Quoiqu’il en soit, il faudra attendre 2023 avant de mettre la main sur un exemplaire. D’ici là, Dyson devrait dévoiler plus d’informations sur le produit, notamment sur la partie audio, sur laquelle encore peu de choses, si ce n’est qu’il s’agit bien d’un casque à réduction de bruit active.