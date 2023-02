"Dys sur dys" un spectacle par-delà les normes en tournée

Le spectacle " Dys sur Dys " du metteur en scène et comédien tournaisien François Gillerot a rencontré un franc succès depuis ses premières scènes et continue sa tournée à Bruxelles et en Wallonie en 2023. On y rencontre Pirlouit, personnage dyspraxique, (trouble qui perturbe l’automatisation des gestes fins) qui transporte les spectateurs dans son univers avec beaucoup d’humour et de poésie.

"Pirlouit est donc dyspraxique. Et dans ce spectacle, il va nous raconter sa jeunesse, en traversant ses souvenirs liés à la différence, aux échecs et aux joies. Il est accompagné par l’Homme-Orchestre, qui va jouer la B-O de sa vie de Pirlouit, par tous les autres personnages de l’histoire, et par Fantômette, une fantôme unique qui une fois là ne le quittera plus. Ensemble, ils vont créer l’univers de Pirlouit à vue, un univers adapté à la dyspraxie…"

Longue est la liste des troubles Dys : dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, dysgraphie, dysphasie, dysorthographie… Bien que courants, ils sont souvent invisibles et ont un impact important sur ceux qu’ils touchent. Des enfants, puis des adultes dont le fonctionnement diffère de la norme et qui entraîne souvent son lot d’incompréhension ou d’inquiétude de la part de l’entourage ou des équipes enseignantes.

Le spectacle est particulièrement adapté aux sorties scolaires tant il invite à se questionner sur la normalité et la différence.

Les prochaines dates

Du 6 au 7 mars au Théâtre la Montagne Magique à Bruxelles

Du 12 au 16 mars à l’Eden de Charleroi

Du 23 au 26 mars à Ékla à Strépy-Bracquegnies

Le 2 avril à la Maison culturelle de Quaregnon

Du 18 au 20 avril à la Maison des cultures et de la cohésion sociale de Molenbeek