"Dys sur dys" un spectacle par-delà les normes

Le 19 octobre prochain, le Centre Culturel de Mouscron accueille au Centre Marius Staquet, le spectacle " Dys sur Dys " du metteur-en-scène et comédien tournaisien François Gillerot. On y rencontre Pirlouit, personnage dyspraxique, (trouble qui perturbe l’automatisation des gestes fins) qui transporte les spectateurs dans son univers avec beaucoup d'humour et de poésie.

La pièce interroge le rapport à la normalité et à la différence, et longue est la liste des troubles Dys : dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, dysgraphie, dysphasie, dysorthographie... Bien que courants, ils sont souvent invisibles et ont un impact important sur ceux qu'ils touchent. Des enfants, puis des adultes dont le fonctionnement diffère de la norme et qui entraine souvent son lot d'incompréhension ou d'inquiétude de la part de l'entourage ou des équipes enseignantes.

Outre le spectacle, le Centre culturel de Mouscron organise une série d'ateliers destinés aux parents, enfants, adolescents et enseignants pour apprendre à mieux comprendre et appréhender la famille des Dys : le samedi 8 octobre un atelier Art Family est organisé autour de la différence, pour un moment artistique en famille. Suivi dans d'un après midi ludique, créatif et d’information où parents et enseignants peuvent s'informer et s'outiller face à ces troubles. Pour les jeunes, c'est l'occasion de vivre des moments ludiques et positifs, en présence de professionnels du développement et des apprentissages.

Réservations pour les ateliers : sullivan.martens@live.be

Centre Marius Staquet

Place Charles de Gaulle 10 - 7700 Mouscron