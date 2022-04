Dylan van Baarle sur son attaque décisive : "Si c'était prévu ? Non, mais.. Kwiatkowski m'a dit que j'étais super fort"

Déjà 2e du Tour des Flandres derrière Mathieu van der Poel, Dylan van Baarle a confirmé son excellent printemps en s'adjugeant un Paris-Roubaix complètement fou. Après la course, c'était donc logiquement heureux (mais lessivé) qu'il s'est présenté devant les caméras. Difficile de trouver les mots après un tel exploit.

"C'est incroyable. Je ne pouvais pas y croire quand je suis arrivé sur le Vélodrome. Ce n'est que quand mon directeur sportif m'a dit que c'était fait que j'ai réalisé que j'allais gagner Paris-Roubaix. C'est fou" explique-t-il.

Une victoire qui vient concrétiser un travail de sape de sa formation, Ineos. Profitant du vent, la formation britannique avait en effet déjà mis le feu aux poudres après 50 kilomètres à peine pour provoquer des bordures et décanter la course. Une tactique qui s'est imposée mais qui n'était pas forcément prévue : "Cela s'est fait comme ça" explique van Baarle. "On était très concentrés, c'est ce qu'on voulait, être à l'avant de la course. On savait que si on y parvenait, on aurait une belle chance".

Une tactique de course audacieuse qui a eu le mérite de faire mal à tous les adversaires piégés et donc de préparer le terrain pour son attaque décisive, placée à quelques bornes de l'arrivée. Une 2e offensive qui, elle n'ont plus, n'était pas prévue, si l'on analyse le discours du vainqueur du jour : ""Si c'était prévu ? Non, on voulait juste durcir la course mais.. Kwiatkowski m'a dit que j'étais super fort. J'ai pu y aller, j'avais un homme derrière. Et au final, je gagne un Monument. Je n'ai pas de mots..."