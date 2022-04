Dylan van Baarle arrive seul sur le vélodrome de Roubaix et remporte un 'Enfer du Nord' démentiel, van Aert 2e !

Wout van Aert, un retour supersonique

Il est monstrueux, Wout van Aert ! Encore malade il y a quelques jours, le champion de Belgique a signé une belle 2e place au terme d’une course hallucinante. Parce que oui, tout avait mal commencé pour lui, victime d’une bordure et relégué dans un groupe de piégés après… 50 des 250 kilomètres de course. En queue de peloton, il est monté en régime avant de placer plusieurs banderilles successives. Et s’il a été un peu court pour viser la victoire finale, l’essentiel est probablement ailleurs pour van Aert, qui signe là un retour tonitruant.