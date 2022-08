Dylan Teuns "très, très déçu" de ne pas aller aux Mondiaux : "On a construit autour de Van Aert et Evenepoel, il faut faire des choix"

Sven Vanthourenhout a dévoilé ce mardi sa sélection pour les Mondiaux de cyclisme, prévus du 18 au 25 septembre à Wollongong en Australie. Wout van Aert et Remco Evenepoel seront les leaders tandis que Dylan Teuns, "très, très déçu", est le grand absent.

Van Aert et Evenepoel seront entourés de Jasper Stuyven, Nathan Van Hooydonck, Yves Lampaert, Quinten Hermans, Pieter Serry et Stan Dewulf. Jasper Philipsen, Greg Van Avermaet, Dries Van Gestel et Louis Vervaeke sont eux les quatre réservistes.

"Nous avons construit une équipe en fonction de Wout van Aert et Remco Evenepoel", a expliqué Vanthourenhout en conférence de presse. "Stan Dewulf est peut-être un nom surprenant mais il revient assez souvent dans le peloton. C'est un coureur sous-estimé et recherché par de nombreuses équipes."

Une sélection dont Dylan Teuns, vainqueur de la dernière Flèche Wallonne, est le grand absent. "Dylan est un coureur fantastique mais il faut faire des choix. Ce n'est jamais agréable de décevoir un coureur comme Dylan Teuns. Nous avons en parlé mais ce ne sont pas les discussions les plus faciles."

L'année dernière à Louvain, Wout van Aert était le seul leader belge avec Evenepoel comme lieutenant. "Nous aurons deux leaders qui seront sur un pied d'égalité. C'est un duo compatible. Ce sont deux très bons coureurs qui peuvent parfaitement gérer la finale d'une telle course. Nous avons discuté de la sélection avec les deux au préalable, mais il n'y avait aucune exigence."

Reste à voir dans quel état physique sera Evenepoel qui participe actuellement au Tour d'Espagne. "Nous en avons discuté en amont. La Vuelta demande beaucoup d'énergie mais Remco est un vrai professionnel. Après la Vuelta, il va se concentrer sur les Mondiaux et sa récupération sera très importante."