Dylan Borlée "content de s’être arraché pour aller chercher cette place en finale" du 400 m

Un sur trois pour les Belges lors des demi-finales du 400 mètres des championnats d'Europe d'athlétisme de Munich. Dylan Borlée, le frère cadet de Jonathan et Kevin, s'est brillement qualifié pour la finale alors que Kevin a malheureusement été contraint à l'abandon. Blessé, le Belge de 34 ans s'est arrêté en pleine course en raison d'une douleur. De son côté, Alexander Doom a réalisé une belle course mais la marche était trop haute pour l'athlète de 25 ans.

"Les 50 derniers mètres j'ai eu très difficile. Je suis content de moi, de m'être arraché pour aller chercher cette place en finale. Je ne savais pas trop où me situer avant la course, les sensations étaient un peu bizarres. C'est top de me retrouver ici en finale après ma belle saison. Je ne savais pas que Kevin s'était blessé. Je viens de l'apprendre", a déclaré Dylan Borlée au micro de notre envoyé spécial David Bertrand après sa qualification.