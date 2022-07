Dylan Borlée aux mondiaux d’athlétisme : "Regarde devant toi et va jusqu’au bout"

Après quatre participations (2013, 2015, 2017, 2019) aux Mondiaux avec le relais 4x400 mètres, Dylan Borlée a ponctué sa première course individuelle sur le tour de piste par une qualification directe pour les demi-finales des championnats du monde d’Eugene, dimanche dans l’Oregon.

Alexander Doom s’est lui aussi qualifié directement et Kévin Borlée a été repêché grâce à son chrono. Pour Dylan : "Passer en demi-finale des championnats du monde et avec Kévin et Alexandre c’est un 100%, c’est génial !"

Le Belge était dans de bonnes conditions pour la course malgré la météo plutôt venteuse : "J’ai vu que ça soufflait et je me suis bien relâché et je pense que j’ai exécuté une très bonne course. J’étais bien dans la ligne droite, c’était bien contrôlé. J’ai même hésité à regarder mais je crois que je manque d’expérience pour ça donc je me suis dit "regarde devant toi et va jusqu’au bout". Je me suis bien senti."

En terminant 2e en 45.70, il inscrit le douzième temps des séries et continue sur une saison bien lancée : "Cette qualification directe est à l’image de la saison, j’arrive à bien gérer mes courses, à me sentir bien. C’était l’objectif pour cette année et ces championnats, j’arrive à le faire et je veux continuer et essayer de me surprendre encore et qui sait ? Faire un gros chrono, pourquoi pas ?"

Dylan est aussi revenu sur la performance de son compatriote en marathon : "La médaille de Bashir Abdi fait plaisir. On a une très grande équipe belge avec beaucoup d’ambiance et ça fait plaisir de faire les championnats du monde dans une atmosphère comme celle-ci."