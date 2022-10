Dwayne Johnson, le secret d’une carrière

Le divertissement, il a ça dans le sang, si le cinéma et le catch sont deux univers fondamentaux de l’entertainment, "The Rock" a également fait de sa vie privée un contenu de divertissement. Son autobiographie The Rock Says, a été à la première place de la New York Times Best-Seller List pendant plusieurs semaines, sa série Young Rock qui raconte son enfance et son adolescence a aussi été un succès. Et sur les réseaux sociaux, l’acteur n’hésite pas à endosser le rôle d’influenceur en publiant sa vie privée.