Dwayne Johnson fait un don record pour soutenir la grève des acteurs à Hollywood

Le syndicat des acteurs américain, SAG-AFTRA, est en grève depuis le 13 juillet. Pour pouvoir financer l’arrêt de travail (qui peut priver les actrices et acteurs de 1000 à 3000 dollars par mois), ses dirigeants ont adressé une lettre à 2700 des comédiennes et comédiens les plus fortunés.

Un appel entendu par l’équipe de Dwayne Johnson qui a fait un don à sept chiffres (le montant exact est resté confidentiel).

Le syndicat peut puiser dans son fonds d’urgence et verser 1500 dollars à chaque membre. Une aide financière qui peut s’élever jusqu’à 6000 dollars en cas d’extrême urgence.

Grâce au don de l’acteur de Fast&Furious, entre 7000 et 10.000 membres vont pouvoir poursuivre le mouvement.

En 2020, l’estimation des revenus de Dwayne Johnson faite par Forbes faisait état de 87,5 millions de dollars gagnés cette année-là. Or que selon les chiffres du SAG-AFTRA, 87% de leurs 160.000 membres n’atteignent pas le seuil des 26.000 dollars par an pour bénéficier de leur complémentaire santé et doivent cumuler plusieurs jobs.

Courtney B. Vance, le président du syndicat, confiait à Variety que ce don sonnait comme "un appel aux armes". "Tout le monde sait ce qu’il se passe quand on fait grève, quand on défend quelque chose […]. Vous ne pouvez pas défendre quelque chose si vous n’avez pas de soutien en dessous de vous, sur le côté, en haut et devant. Dwayne fait donc savoir à tout le monde : "Je suis là. Et vous, vous allez faire quoi ?""

Cyd Wilson, la directrice exécutive du syndicat, a précisé qu’il s’agissait du "don le plus important jamais reçu d’une seule personne à un moment donné". Selon elle, "ce chèque va aider des milliers d’acteurs à remplir leurs assiettes, à assurer la sécurité des enfants et à faire rouler la voiture. Je sais qu’il est très humble à ce sujet, mais c’est une façon de nous mettre sur la bonne voie", estime-t-elle.

Le président a enfin conclu : "Je tiens à remercier Dwayne pour son immense générosité, sa compassion et l’initiative qu’il a prise de s’engager d’une manière aussi importante et significative pour notre communauté. Au nom des milliers de personnes qui seront aidées par ce don historique, je lui dis merci, merci, merci."

Les actrices et acteurs réclament une meilleure rémunération et des garanties sur l’utilisation de l’intelligence artificielle dans l’industrie, tout comme les scénaristes qui ont, eux, commencé la grève en mai.