Dwayne Johnson exorcise ses démons en vidant le rayon chocolat du magasin

"J’ai enfin exorcisé ce satané démon du chocolat qui me rongeait depuis des décennies…." explique Dwayne Johnson en légende de la vidéo publiée sur Instagram. "J’étais complètement fauché, alors je volais un grand snickers TOUS LES JOURS au 7-11 pendant presque un an quand j’avais 14 ans, en allant au gym". Malgré ses vols à répétition de snickers en guise de goûter, la même employée du shop tournait toujours la tête et ne l’a jamais dénoncé explique-t-il.

Maintenant que les années ont passé, qu’il est plus qu’à l’abri financièrement, l’acteur a décidé d’exorciser ses démons "j’ai toujours su que je devais entrer et prendre toutes les barres Snickers qu’ils avaient – de la bonne manière cette fois". C’est ce qu’il a enfin fait il y a quelques jours en achetant pour 298 dollars de chocolats. The Rock a également payé les courses des personnes présentes dans le petit magasin et offert des pourboires aux employés.

Il est finalement sorti sans emporter les fameuses barres : "Si vous avez l’impression que quelqu’un va voler des Snickers, filez-lui un de ceux-ci" a-t-il ajouté.