Duvel Moortgat reprend la brasserie française du Mont Blanc

Duvel Moortgat a annoncé la reprise de la brasserie du Mont Blanc, ajoutant une première brasserie française à son portefeuille qui compte plus d’une dizaine d’entreprises réparties un peu partout dans le monde. Relancée en 1999, la brasserie du Mont Blanc a produit 110.000 hectolitres l’an dernier et compte une soixantaine de travailleurs. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé.

L’histoire de cette société remonte à 1821, mais c’est bien Sylvain Chiron, actuel propriétaire, qui a relancé l’activité il y a 24 ans après une interruption d’une trentaine d’années. A ses débuts, l’entrepreneur a même été aidé par l’oncle de Michel Moortgat, PDG du groupe brassicole basé à Puurs. "La brasserie du Mont Blanc propose des bières fantastiques qui complètent parfaitement notre offre. Nous voulons mettre à profit nos années d’expérience dans le secteur pour faire en sorte que ces bières puissent être appréciées par un public encore plus large", affirme Michel Moortgat dans un communiqué.

Sylvain Chiron reste actionnaire et sera donc encore impliqué dans la brasserie. Si le nombre de brasseries a explosé ces dernières années en France pour dépasser aujourd’hui les 2000 entités, elles n’étaient guère plus d’une centaine avant l’an 2000. Située à La Motte-Servolex, la brasserie du Mont Blanc utilise l’eau du glacier pour la production de ses breuvages. L’un des plus intrigants est certainement La Verte, un nom qui renvoie directement à la couleur de cette bière au génépi, une plante de montagne. Cette reprise marque en outre les premiers pas de Duvel en France, même si ses breuvages y coulent déjà à flots, à commencer par la Chouffe. Le groupe dispose également de brasseries aux États-Unis, en Tchéquie, aux Pays-Bas, en Italie et en Chine.