Dusty Hill : une vie sans regret

Le son du groupe évolue. Tout en conservant ses racines blues rock/boogie, on retrouve alors quelques éléments plus tranchants de la musique punk, que Billy Gibbons découvre en voyageant en Europe, ainsi que les synthétiseurs du mouvement New Wave.

Le succès est au rendez-vous en 1983 avec l’album Eliminator sur lequel le trio avoue même avoir été influencé par Depeche Mode.

C’est l’album le plus commercial de ZZ Top, il se vend à plus de 10 millions d’exemplaires et ce, rien qu’aux Etats-Unis. Les clips vidéo de "Gimme All Your Lovin", "Legs" ou encore de "Sharp Dressed Man" tournent en boucle en télévision.