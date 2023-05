Dustin Hoffman à cheval entre les Cowboys et les Indiens dans un western signé Arthur Penn

Réalisé par Arthur Penn, ce film coche toutes les cases du western. À savoir que nous sommes en pleine conquête de l’Ouest, dans l’Amérique de la fin du 19e siècle, et que les pionniers européens, à mesure qu’ils progressent sur le territoire, doivent se mesurer aux peuples amérindiens dont ils cherchent à accaparer les terres.

Mais alors que la plupart des westerns glorifient cet épisode de l’histoire américaine, Arthur Penn propose un tout autre point de vue. Car il représente les Indiens non pas comme des ennemis, comme les victimes de la colonisation des Européens.

En donnant à son personnage principal deux cultures, il met de plus en évidence la culture, la tolérance et l’humanité des Cheyennes, par opposition à la violence et à la débauche des "visages pâles".

Or, ce regard qu’il porte sur l’histoire était assez peu répandu en 1970, lors de la sortie du film.