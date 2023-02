Dusan Vlahovic retrouve son sens du but, et la Juventus la victoire en Serie A

La Juventus, portée par le doublé d'un Dusan Vlahovic requinqué, a renoué avec la victoire en Serie A, un mois après son dernier succès en championnat, en dominant facilement la Salernitana (3-0), ce mardi en clôture de la 21e journée.

Repoussée dans le ventre mou par sa pénalité de quinze points pour cause de transferts frauduleux, la Vieille Dame remonte à la 10e place, à 13 points de la quatrième place qualificative pour la Champions Leafgue occupée par la Lazio Rome.

Dusan Vlahovic, enfin remis d'une pubalgie qui a perturbé son automne et son Mondial au Qatar, a mis fin à une disette qui perdurait depuis le 15 octobre.

Le Serbe a d'abord transformé un penalty consécutif à une faute sur Fabio Miretti de Nicolussi Caviglia, jeune joueur prêté par la Juve à la Salernitana, débloquant un match jusque-là assez équilibré (26e).

En confiance, il a ensuite multiplié les appels et pris sa chance à plusieurs reprises, logiquement récompensé par un second but dès la reprise d'une frappe sèche du gauche, permettant à la Juve de s'envoler à 3-0 (47e).

Il avait entre-temps offert le second but turinois, involontairement d'une volée manquée, à son compatriote Filip Kostic (45e).

La réussite retrouvée de Vlahovic (huit buts au total) est une bonne nouvelle pour la Juve, encore diminuée par de nombreux blessés (Pogba, Bonucci, Paredes, Milik) auxquels s'est ajouté Fabio Miretti, sorti sur civière après avoir été touché à une cheville.

Elle permet surtout à la Juve, qui a aussi touché les montants par Angel Di Maria et Moise Kean, de repartir enfin de l'avant après deux défaites et un nul en Serie A, même si elle s'est en parallèle qualifiée pour les demi-finales de la Coupe d'Italie.

De quoi ramener un peu de sérénité chez les Bianconeri à neuf jours de recevoir Nantes en barrages d'Europa League. La compétition continentale est devenue un véritable objectif après la pénalité en championnat, car offrant le chemin peut-être le plus direct, en cas de succès final, vers la prochaine Champions League.