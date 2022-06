Durbuy va-t-il quitter le statut de sans abri de la D3 acff ?

Ousmane Sow n’était pas encore au bout de ses mauvaises surprises. Après avoir rencontré de gentils dirigeants d’Izier, prêts à ouvrir leur porte, mais hélas avec un terrain difficilement homologable en série nationale, une solution se dessinait côté namurois cette fois, à une petite dizaine de kilomètres de Durbuy, au sein du club de la Sommenoise, une P4 à la recherche d’un nouveau souffle. Les contacts et rencontres ont eu lieu, les principaux dirigeants, réceptifs étaient preneurs, heureux de tenter de relancer la machine avec l’appui d’un extérieur rempli d’idées nouvelles et prometteuses.

Las, le château de cartes s’est aussi effondré à la suite d’une réunion de Collège.

Pour la bourgmestre et ses Echevins de Somme-Leuze cette fois, il n’était pas question de nuire à la tranquillité de leur si agréable petite entité. Et donc fi des promesses d’Ousmane Sow de rénover l’éclairage avec du led et la puissance voulue, de travailler à ses frais le terrain pour que les équipes maison et Durbuy en profitent ou encore de remettre en état certaines clôtures au terrain de Noiseux. Rien à faire non plus de la prise en charge des entraînements des U19 de l’Entente Sommenoise, avec à terme une entrée en équipe A, en nationale.

" J’ai cru tomber de ma chaise lorsqu’il m’a été annoncé que les édiles ne voulaient pas entendre parler de notre arrivée. Selon eux, après avoir pris langue avec le bourgmestre de Durbuy, on me disait que mes joueurs n’étaient pas une garantie de saison sans souci. Ils avaient été au cœur de bagarres en tribune à Barvaux-Sur-Ourthe en saison. Si cela avait été vraiment le cas, croyez-vous qu’un arbitre officiel et surtout le comité sportif de l’ACFF auraient laissé passer cela sans nous punir sévèrement ? Ce qui s’est passé un dimanche après-midi lors d’un match Durbuy-Solières était une intervention groupée de quelques-uns de mes joueurs et moi-même pour défendre et puis séparer le père d’un des nôtres pris en grippe de manière brutale par un supporter adverse. Lequel a d’ailleurs été invité par l’arbitre à quitter le stade de Barvaux.

Manque de pot, un journaliste régional était sur place. Il a pris une photo du mouvement dans la tribune et a titré " bagarre générale en plein match lors de Durbuy-Solières " à la Une de son quotidien. Quand on est lanterne rouge et qu’on monte en épingle un tel non-événement, votre image en prend encore un sérieux coup. Mais quelle autorité non sportive a pris la peine de savoir ce qui s’est vraiment passé ce jour-là ? "