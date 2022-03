Durbuy : le premier Relais pour la Vie aura lieu les 18 et 19 juin prochains

Le parrain de l'événement sera un des plus célèbres habitants de la commune de Durbuy, Helmut Lotti. Il montera sur scène au début de l'évènement. L'artiste se montre toujours motivé :"Je vais parfois courir sur la piste d'athlétisme de Barvaux et je suis content de voir les gens faire du sport là quand je vais chanter". Pour l'occasion, Helmut Lotti va aussi essayer de chanter quelques chansons en français : "Cette année, je ne fais pas de tournée mais j'ai quelques festivals prévus en Flandre et il ne faut pas que j'oublie d'adapter mon répertoire pour le Relais pour la Vie de Durbuy." Une séance d'informations est également organisée le 25 mars à 19h30 au COD de Bohon.Trois autres Relais pour la Vie dans la province de Luxembourg sont prévus à l'automne à Libramont, Arlon et Marche-en-Famenne. Renseignements et inscriptions via le site internet : www.relaispourlavie.be