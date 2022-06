Durbuy (D3) est en ordre de… Marche !

L’Entente Durbuy sera bel et bien présente dans le calendrier de la D3 acff, série B qui sortira dans les quinze premiers jours de juillet. Une solution a été trouvée in extremis ce jeudi 30 juin avec la Ville et les sites sportifs de Marche en Famenne.

L’histoire (narrée sur ce site mardi) aura été cocasse ou stressante, c’est selon jusque dans sa toute dernière ligne droite : l’Entente Durbuy, matricule 3008 à l’Union Belge a finalement trouvé un terrain d’entraînement et de match ainsi qu’une partie d’installations à…. Marche-en-Famenne, quelques heures avant la date limite signalant la fin de saison 2021-2022.

Cette solution providentielle est venue d’un rendez-vous obtenu au culot par Ousmane Sow, le patron de l’Entente Durbuy avec Jean-François Hérin, directeur des sites sportifs de la ville de Marche en Famenne ce mercredi en journée.

Jeudi midi, après une ultime réunion avec l’autorité communale, ce dernier a pu valider plusieurs plages horaires d’entraînement les mardis, jeudis et vendredis en début d’après quatre heures sur le magnifique synthétique du complexe sportif marchois.

Les matches à domicile de l’Entente Durbuy pourront aussi se dérouler les samedis soir au même endroit, avec tout l’accueil joueurs et arbitres nécessaire.

"Je me sens comme un boxeur qui a difficilement gagné aux points au quinzième round commente Ousmane Sow Nous avons un terrain pour, qui sait recevoir le Patro Maasmechelen de Stijn Stijnen au troisième tour de la coupe de Belgique et ce, bien sûr si nous venions à passer les deux premiers obstacles en déplacement. Durbuy n’a plus une étiquette de machine à gagner et nous avons des preuves à faire. Vu de France, mes joueurs se demandaient quand même dans quelle pièce ils étaient en train de jouer. Nous avons franchi une étape compliquée, mais restons humbles. Il nous faut à présent une structure dirigeante forte, de l’organisation et des résultats en D3 acff pour devenir crédibles. Avec tout ce qui s’est passé, on démarre en dessous de zéro. Mais avec la foi qui renverse les montagnes. On remercie encore de tout cœur les dirigeants de Houffalize, avec qui nous cherchons encore certains accords, et de la Sommenoise, qui se sont retroussés les manches jusque dans les dernières heures pour nous trouver une solution. Sans l’appui du politique, on se rend compte que c’est compliqué surtout lorsqu’on ne peut pas toujours apporter des voix en contrepartie. La Ville de Marche semble emballée par notre idée de les aider dans le développement d’une section foot de qualité. Très vite, nous souhaitons avoir une bonne école de jeunes pour avoir aussi des équipes en championnat. Nos seniors participeront au projet et devront d’abord être la vitrine."

La solution marchoise, à une petite vingtaine de kilomètres de l’entité de Durbuy est tombée à pic. Ce jeudi encore, l’émissaire de l’ACFF parti homologuer les terrains en herbe de Nadrin et Wibrin, appartenant à Houffalize pour le club de la plus petite ville du monde s’est demandé s’il était judicieux de faire disputer des matches de série nationale en l’endroit. Cela reste envisageable, mais en se retroussant les manches. Outre des surfaces à remettre en ordre pour être jouable dans les trois semaines, un des deux terrains présente une zone neutre trop étroite, tandis que les buts n’avaient pas encore la hauteur voulue.