Et durant les congés scolaires et même en dehors de ceux ci, les famille sont conviées à se rendre dans ces musées où les enfants pourront apprendre en s’amusant. Aurielle Marlier est chargée de projets chez Marmailles & Co

"Tout au long de l’année on peut pousser les portes du musée, trouver les outils adaptés pour les familles, des carnets de jeux, des parcours adaptés aux plus jeunes mais pendant les congés scolaires on met les petits plats dans les grands avec les musées membres et chacun d’entre eux se décarcassent et proposent des activités hyper variées".