Vincent Lacroix était plombier de formation, mais quelques années de travail dans une brasserie comme technicien lui ont donné l’envie d’en savoir plus et de passer de l’autre côté des cuves ! Quelques années plus tard, il fait de sa passion son métier et crée avec son beau-frère Vincent Weytjens la brasserie de la Croix. Leur entreprise familiale brasse aujourd’hui des bières spéciales de fermentation haute refermentées en bouteille. En 2019, leur passion les conduit à pousser plus loin encore en distillant aussi des alcools : les esprits et le gin sont nés. Le tout avec une attention particulière portée à la qualité des ingrédients et à la proximité avec leurs clients.

