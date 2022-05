Brasserie {C}:

C’est l’histoire de deux amis, François et Renaud, deux jeunes agronomes qui, diplôme en poche, ont appris à brasser sur le tas. Après le succès de leur première bière, la Curtius, leur équipe s’agrandit et, en 2014, ils installent leur brasserie dans l’ancien Béguinage du Saint-Esprit, au pied des Marches de Bueren, en plein cœur du Vieux Liège. Ils ont depuis bien grandi, et leur dynamisme et leur travail ont fait de leurs bières des petites célébrités de Liège. Aujourd’hui, ils réalisent même leur propre gamme de softs : les S{O}WA.