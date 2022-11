Durant 30 ans, un locataire de la Ville de Verviers a payé… 15 euros de loyer par mois !

C’est une découverte étonnante à Verviers : durant 30 ans, un locataire de la Ville n’a payé que 15 euros de loyer par mois !

La Ville vient de s’en rendre compte. Il s’agit d’une faveur accordée à un ancien concierge. Ce qui a suscité quelques commentaires acerbes ce lundi soir au conseil communal.

Cela fait 30 ans qu’il y a un dysfonctionnement

Une personne âgée ne payait que 15 euros de loyer à la résidence les Sottais, une propriété de la Ville. Ça montre que quelque chose ne va pas à Verviers, a estimé l’écolo Dany Smeets : "Je crois que c’est Monsieur Mestrez qui a demandé 'charges comprises' en rigolant, et en fait, c’était vrai, il n’y avait pas de charges facturées. Cela fait 30 ans qu’il y a un dysfonctionnement, pas très important, mais quand on l’ajoute à d’autres dossiers qui ne font pas la publicité de Verviers, on se dit qu’il y a un système qui ne fonctionne pas."

Plus proche d’une location de trottinette que d’un loyer

L’échevin Deltour a abondé dans le même sens : la gestion du passé a été très problématique : "On était plus proche d’une location horaire d’une trottinette électrique que d’un loyer mensuel d’un appartement. La Ville a également été mauvais propriétaire dans ce dossier en ne réclamant pas toujours les loyers dus, et en ne réclamant pas ou presque les charges dues. Ce dossier est malheureusement révélateur de la politique menée les 10-15-20-30-40 années à la Ville de Verviers en matière de gestion des biens communaux."

La Ville va augmenter le loyer de son citoyen-locataire très privilégié. Il aura désormais un bail de trois ans et paiera 400 euros par mois. L’Écolo Dany Smeets estime que sur trente ans, la Ville de Verviers y a laissé 100.000 euros.