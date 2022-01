Duran Duran : un rêve d'enfant devenu réalité

Derrière le bling-bling, la sappe, le look " minet " (selon les détracteurs du groupe) ou Nouveau Romantique Androgyne (selon les plus grands magazines de mode et les plus de 80 millions de fans qui ont acheté leurs albums, les membres de Duran Duran peuvent se targuer d’avoir vécu et même incroyablement dépassé leurs rêves d’enfants !

Ces gars de Birmingham ont donné corps à leur appétit de jeunes loups !

Ils rêvaient de monter un groupe, de créer des mélodies inoubliables, des rythmiques qui bétonnent mêlant guitare rock et nappes de claviers novatrices, sans oublier les paroles de Simon Lebon et sa voix reconnaissable entre mille. Ils incarnent aujourd’hui encore un des groupes pionnier de la pop culture des eighties.