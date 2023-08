Duran Duran sort un album pour Halloween

Nick Rhodes a expliqué : "L’album s’est métamorphosé à travers un processus pur et organique, et non seulement il a été réalisé plus rapidement que tout ce qui a été fait depuis notre premier album, mais il a également abouti à quelque chose qu’aucun d’entre nous n’aurait jamais pu prédire. L’émotion, l’humeur, le style et l’attitude ont toujours été au cœur de l’ADN de Duran Duran, nous cherchons la lumière dans l’obscurité et l’obscurité dans la lumière, et je pense que nous avons réussi à capter l’essence de tout cela dans ce projet."