Duran Duran se réunirait avec Andy Taylor sur le prochain album

Un peu plus tôt cette année, Andy Taylor a évoqué sa vie avec un cancer incurable.

Dans une interview avec Channel 5 News, l’artiste a partagé sa vision positive de la situation, promettant "qu’il va vivre sa vie", même s’il doit gérer cette maladie incurable.

Andy Taylor se sait malade depuis quatre ans, il expliquait : "Je faisais du jogging et j’avais une petite gêne, un peu comme de l’arthrose et je n’ai jamais pensé que ce serait plus que ça. Je n’ai pas reconnu ces symptômes, je n’ai pas été soigné puis ils sont apparus dans mon cou, comme des petites tumeurs."

Le musicien explique que son père en avait été atteint aussi et qu’il ne s’inquiétait donc pas trop, mais l’annonce a été brutale : "stade 4, métastasé. J’ai pris ça comme une sentence de mort", dit-il.

Depuis l’annonce au public par Simon LeBon, lors de la cérémonie du Rock and Roll Hall of Fame, Andy Taylor est soigné et continue à "vivre sa vie" : "J’ai fait trois albums depuis lors, j’ai pris la route avec des amis, le groupe Reef, et nous avons fait quelques shows, c’était fantastique. Comme je le dis souvent, pour moi, chaque minute représente une heure, chaque jour est comme une semaine. Je veux tirer le plus profit de cette vie."