Duran Duran retrouvera Andy Taylor pour la cérémonie du Rock and Roll Hall of Fame

Alors que le groupe est en tête des votes du public pour la prochaine cérémonie du Rock & Roll Hall of Fame, Simon LeBon, le leader, a expliqué qu’il retrouverait pour l’occasion son ancien guitariste Andy Taylor.

"J’ai déjà eu une réponse affirmative et définitive d’Andy", a-t-il dit au Rolling Stone quand on lui a demandé quels étaient ses plans pour la soirée. "Il est tout à fait partant. Je suis aussi certain que Warren [Cuccurullo, ancien guitariste/bassiste] voudra aussi nous rejoindre… Nous avons toujours conservé de bonnes relations avec eux deux. Nous ne nous sommes pas séparés en mauvais termes […]"

Par rapport au choix des chansons pour la cérémonie - qui s’étend sur un catalogue de 40 ans - il explique : "On avait Andy sur les trois premiers albums, donc il y aura des titres comme ‘Hungry Like the Wolf’, ‘Rio’et ‘Planet Earth,'. [Cuccurullo] était très important sur The Wedding Album, avec ‘Ordinary World’et ‘Come Undone’… On ne se bat pas pour trouver de bons titres, c’est sûr !"

Andy Taylor a rejoint Duran Duran en 1980 et a quitté le groupe juste avant la sortie de Notorious en 1986. On l’a vu revenir entre 2000 et 2006, tandis que Cuccurullo s’est associé à Duran Duran en 1986 et est devenu membre officiel en 1989. Il est quant à lui parti en 2001.

Duran Duran, pour qui c’est la première nomination au Rock and Roll Hall of Fame, est en tête des votes du public avec 934.000 participations, suivi par Eminem (avec 684.000), puis Pat Benatar (qui tente sa chance pour la deuxième fois) avec 631.000 votes. Eurythmics (442.000) et Dolly Parton (394.000) sont juste derrière dans le classement.

Après le top 5, on notera encore les positions suivantes de Judas Priest (nommé pour la troisième fois) et les nouveaux arrivants de cette année : Carly Simon et Lionel Richie. Les 10e et 11e places sont respectivement occupées par Kate Bush et Rage Against The Machine.

Même si le vote du public pèse dans la balance, il ne garantit pas pour autant une place au panthéon du rock qu’est le Rock and Roll Hall of Fame. Ces choix sont complétés par ceux de plus de 1000 artistes, professionnels du business de la musique, historiens et autres sélectionnés pour établir le TOP 5 définitif parmi les 17 candidats. Seuls ceux-là seront intronisés.

Le résultat final sera encore dévoilé au mois de mai et la cérémonie de remise des distinctions aura lieu à l’automne.