Duran Duran invite Nile Rodgers, Victoria de Angelis de Måneskin et son ancien guitariste sur le nouvel album

Le clip, pour lequel le réalisateur Linc Gasking a eu recours à l'intelligence artificielle, rassemble Dracula, Pennywise, Nosferatu et d'autres méchants en train de danser et d'écraser des monstres pendant que les membres de Duran Duran, à l’allure de morts-vivants, interprètent la chanson. Simon Le Bon chante "Get dirty up on a danse macabre" dans le refrain et cite Elvis, Kiss et Sudan Archives dans ses couplets.

"J'aime l'idée que si l'on peut imaginer quelque chose, on peut le faire vivre, au moins sous forme d'animation", a déclaré le claviériste Nick Rhodes dans un communiqué. "Avec la vidéo de 'Danse Macabre', c'est exactement ce que nous avons fait. Nous avons commencé par décider qui serait sur la liste des invités de l'ultime fête d'Halloween, puis une sélection de sorcières, de bêtes mythiques, de vampires et de démons a été rapidement développée, en utilisant les dernières techniques d'animation de l'IA. "

"J'ai été vraiment étonné lorsque j'ai vu le résultat", poursuit-il. "C'est quelque chose qui aurait pris des mois à une équipe dans un studio d'animation, mais qui s'est produit presque instantanément sous nos yeux. En l'espace de quelques jours, nous avons créé un tout nouvel univers peuplé d'habitants merveilleusement étranges pour célébrer la sortie de "Danse Macabre", avec un rêve gothique".

Le groupe a présenté l'album de 13 chansons en avant-première le mois dernier, expliquant que le concept de l'album est né après le concert du groupe à l'occasion d'Halloween l'année dernière. La liste des titres contient des versions retravaillées de morceaux de Duran Duran, ainsi que plusieurs reprises " à tendance gothique " : Bury a Friend" de Billie Eilish, "Paint It, Black" des Rolling Stones, "Spellbound" de Siouxsie and the Banshees, et un titre inspiré de Rick James, "Super Lonely Freak". Victoria De Angelis, de Måneskin, s'est jointe à eux pour une interprétation de "Psycho Killer" de Talking Heads. En plus de De Angelis et Cuccurullo, l'album accueille une collaboration avec Nile Rodgers, qui est en tournée avec le groupe, Mr. Hudson, et le guitariste original Andy Taylor.