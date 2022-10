Duran Duran invité au show de Jimmy Kimmel

Rappelons que Duran Duran sera intronisé au Rock and Roll Hall of Fame le 5 novembre. Pour l’occasion, le groupe retrouvera son ancien guitariste Andy Taylor, qui a rejoint Duran Duran en 1980 et a quitté le groupe juste avant la sortie de Notorious en 1986. On l’a vu revenir entre 2000 et 2006, tandis que Cuccurullo s’est associé à Duran Duran en 1986 et est devenu membre officiel en 1989. Il est quant à lui parti en 2001.

Aux côtés de Duran Duran : Pat Benatar, Eminem, Eurythmics, Dolly Parton - qui avait dans un premier temps refusé sa nomination - Lionel Richie, et Carly Simon seront donc intronisés à l'automne, et bonne nouvelle pour Judas Priest, deux fois recalé auparavant et maintenant nommé à son tour !