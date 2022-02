Duran Duran dévoile "Laughing Boy", présent sur la version deluxe du dernier album

Précédemment, le groupe avait aussi partagé quelques belles collaborations comme "Give it all up" avec Tove Lo, "More Joy" avec le groupe japonais Chai et Graham Coxon de Blur et puis "Tonight United" avec Giorgio Moroder.

La semaine passée, on apprenait également que le groupe avait été nommé au Rock and Roll Hall of Fame 2022 aux côtés de Kate Bush, Beck, Eurythmics, Duran Duran, Dolly Parton, Eminem, Lionel Richie, Rage Against The Machine, A Tribe Called Quest, Carly Simon, Judas Priest, Fela Kuti, New York Dolls, Dionne Warwick, MC5, DEVO et Pat Benatar.

Les artistes sélectionnés seront annoncés en mai et intronisé à l'automne.

Simon Le Bon, le chanteur, s'est exprimé autour de cette nomination : "C'est un honneur auquel je ne m'attendais pas du tout. Tout cela est dû au fait que nous avons une armée de fans dans le monde entier qui nous soutient depuis les 4 dernières décennies."

Sur Auvio, découvrez le documentaire There's Something You Should Know qui parcourt la carrière du groupe de ses débuts à Birmingham jusqu'à l'apogée du succès dans les 80's.